Аддис-Абеба, , 14:08 — REGNUM По всему региону Оромия было арестовано 359 человек, подозреваемых в причастности к насилию во время прошедших протестов. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление региональной полиции Эфиопии.

В соответствии с заявлением, 67 человек были убиты во время беспорядков, которые вспыхнули после того, как влиятельный активист и журналист Джавар Мохаммед заявил, что власти предприняли попытки поставить под угрозу его жизнь, убрав его телохранителей.

Начальник полиции в Оромии Кефьялев Тефера рассказал ВВС, что число задержанных может увеличиться по мере продолжения расследования насилия.

Кефьялев также сообщил, что во время беспорядков были сожжены три церкви и мечеть. Высокопоставленный чиновник православной церкви заявил в понедельник, 28 октября, что более 60 последователей церкви были убиты в ходе протестов.

По словам начальника полиции, в городе Амбо, в 100 км к западу от столицы Аддис-Абебы, протестующие были убиты сотрудниками региональной полиции, которые стреляли боевыми патронами.

В настоящее время в районах, пострадавших от насилия, размещены военные.

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