Улан-Удэ, , 13:47 — REGNUM Состояние подростка, пострадавшего при взрыве газа в одном из кафе Улан-Удэ стабилизировалось, и он переведён из отделения реанимации. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии порталу «Байкал-Daily».

»Из отделения реанимации в отделение хирургии перевели самого юного пострадавшего — 17-летнего юношу. Его состояние стабилизировалось и улучшилось. Он находится в сознании, принимает пищу. Посмотрим, как поведут себя ожоги», — добавили в ведомстве.

У остальных пока изменений нет. Тяжёлое состояние сохраняется у 23-летней девушки, которая получила глубокие ожоги 40% тела — лица, шеи, верхней поверхности груди, рук, а также верхних дыхательных путей. В минздраве отметили, что она находится в сознании, принимает пищу.

Напомним, инцидент произошёл утром 26 октября. Как сообщало ИА REGNUM, на кухне кафе произошла утечка газа, которую сотрудники не смогли устранить самостоятельно. В результате произошедшего взрыва пострадали 12 человек, двоих положили в реанимацию. Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело.

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