Туапсе, Краснодарский край, , 13:47 — REGNUM Глава Туапсе Краснодарского края Владимир Зверев, отстранённый от должности после задержания, останется под арестом до 30 декабря. Накануне, 29 октября, Туапсинский городской суд продлил главе города срок содержания под стражей.

Как сообщил «Коммерсантъ-Кубань», защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении Зверева, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства и продлил срок ареста на два месяца, до 30 декабря включительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Туапсе Владимир Зверев был задержан в августе 2019 года, следователи ему вменяют превышение должностных полномочий и служебный подлог. По версии следствия, глава Туапсе без оснований издал постановление о выделении индивидуальному предпринимателю аренду земельного участка сроком в аренду на 49 лет — без проведения торгов. По данным следствия, из-за действий чиновника бюджет Туапсе недополучил более 23 млн рублей. После задержания Звереву было предъявлено обвинение и он был отправлен под арест.

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