Хараре, , 13:52 — REGNUM Школьница Ребекка М., которая проживает в Зимбабве в селении Синдерела, смогла спасти свою подругу из пасти крокодила. Об этом 30 октября сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

По данным журналистов, крокодил напал на группу купающихся в реке детей и ухватил девятилетнюю подругу девочки за руку и ногу, после чего пытался утащить её под воду. Ребекка кинулась на спину хищника и стала выдавливать ему глаза, в результате чего крокодил отпустил её подругу, которая в настоящее время находится в больнице с незначительными травмами.

«Я была самой старшей среди детей, которые плавали в реке. И именно я и должна была им помочь», — заявила по этому поводу сама школьница.

Также местные жители после произошедшего назвали её «грозой крокодилов», а власти выразили ей свою благодарность.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в челябинском Кыштыме ураганный ветер повалил дерево, которое рухнуло на коляску с грудным ребёнком.