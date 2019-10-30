Тацинский район, , 13:39 — REGNUM В Ростовской области двое рабочих погибли при чистке коллектора, ещё один госпитализирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 30 октября.

Инцидент произошёл в посёлке Быстрогорском Тацинского района. Работы велись в колодце коллектора на улице Санаторной.

«Один из работников потерял сознание. Пытаясь спасти товарища, двое других работников спустились в колодец и сами потеряли сознание, отравившись аммиачным газом в сточных водах», — уточнили в ведомстве.

Прибывшие спасатели подняли рабочих наверх. Двоих мужчин спасти не удалось, ещё один находится в центральной районной больнице Тацинского района.