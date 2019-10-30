Уфа, , 13:41 — REGNUM Два человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Уфе. Об этом 30 октября сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла днем 30 октября на проспекте Октября в столице Башкирии. Столкнулись попутные автомобили «Лада Гранта», которой управлял 33-летний уфимец и пассажирский автобус «Fiat Ducato», под управление 40-летнего местного жителя.

Он отметил, что в результате дорожно-транспортного происшествия были доставлены в больницу 34-летняя девушка и 19-летний парень.

Отмечается, что всего в салоне пассажирского автобуса ехали пять человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины ДТП.