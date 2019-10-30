Челябинск, , 13:38 — REGNUM В челябинском Кыштыме ураганный ветер повалил дерево, которое рухнуло на коляску с грудным ребёнком. Об этом пишет сайт издания «Кыштымский рабочий».

Инцидент произошёл на улице Садовой возле парка усадьбы Демидовых. Супруги услышали треск дерева и пытались спастись, но оно упало на них и на коляску.

В итоге мужчина оказался в больнице с травмой позвоночника, а женщина получила перелом руки со смещением. Находившаяся в коляске девочка не пострадала, хотя коляску помяло.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября на Урал обрушился ураган. В Челябинской области без света остались более 5 тыс. человек.