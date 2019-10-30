Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 13:35 — REGNUM В интернете появилось видео изображения с камер наружного наблюдения, на котором видно, как двое мужчин в масках и накинутых на голову капюшонах, вероятно, готовились к нападению на иркутского экс-депутата Сергея Угляницу в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область).

Пострадавший экс депутат Сергей Угляница после нападения Цитата из видео вероятного нападения на экс депутата в Иркутской области

На кадрах видно, как двое идут между гаражных боксов, а потом резко сворачивают к одному из гаражей, где другой человек, судя по движением, наносит удары по чему-то или кому-то, находящемуся внутри. Затем съемка переживается и на первом плане виден хромающий мужчина, который, по всей видимости, идёт к другому гаражу — просить о помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нападение на бывшего депутата города Усолье-Сибирское Сергея Угляницу, который известен своими публичными разоблачениями деятельности губернатора Приангарья Сергея Левченко, произошло накануне вечером 29 октября. Жуткая фотография кровавой маски, в которую превратилась лицо пострадавшего после того, как на него напали двое неизвестных мужчин, опубликовано на его странице Facebook. Сергей утверждает, что били его металлической трубой.

Глава региона заявил что взял на контроль расследование данного дела, а также о своей непричастности разбиению оппонента.

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