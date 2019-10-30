Всеволожск, Ленинградская область, , 13:32 — REGNUM Тела четырех погибших людей, в том числе детей, обнаружены во вторник, 30 октября, после пожара в частном жилом доме на территории садоводства «Полиграфмаш» в поселке Васкелово Всеволожского района Ленинградской области.

Пожар в доме Ada Be

Как соообщили в Следствненном управлении СКР по Ленобласти, тела имеют следы термического воздействия.

«По предварительной информации, жертвами происшествия стали члены одной семьи», — заявили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщение о пожаре в СНТ «Полиграфмаш» в Васкелово поступило в 06:10 мск 30 октября. Горел дом на площади 30 кв. метров. Усилиями восьми пожарных на двух единицах техники в 07:21 пожар был ликвидирован.

Органы СКР по Ленинградской области ведут доследственную проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.