Всеволожск, Ленинградская область, 30 октября 2019, 13:32 — REGNUM Тела четырех погибших людей, в том числе детей, обнаружены во вторник, 30 октября, после пожара в частном жилом доме на территории садоводства «Полиграфмаш» в поселке Васкелово Всеволожского района Ленинградской области.
Как соообщили в Следствненном управлении СКР по Ленобласти, тела имеют следы термического воздействия.
«По предварительной информации, жертвами происшествия стали члены одной семьи», — заявили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщение о пожаре в СНТ «Полиграфмаш» в Васкелово поступило в 06:10 мск 30 октября. Горел дом на площади 30 кв. метров. Усилиями восьми пожарных на двух единицах техники в 07:21 пожар был ликвидирован.
Органы СКР по Ленинградской области ведут доследственную проверку.
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.