Акушинский район, Дагестан, , 13:34 — REGNUM Полицейский в Дагестане спас трехлетнего малыша, подавившегося виноградом. Он успел освободить дыхательные пути ребенка, что позволило сохранить ему жизнь, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе МВД Дагестана.

Инцидент произошел в Акушинском районе. Инспектор ДПС, прапорщик полиции Мугумма Ильясов в выходной день во дворе ремонтировал свой автомобиль. В этот момент из соседнего дома выбежала женщина и бросилась к полицейскому. Она сообщила, что ее маленький внук подавился виноградом и теперь задыхается, а они с мужем не смогли извлечь ягоду.

«Сотрудник полиции поспешил на помощь. Умелые действия Мугумма Ильясова позволили освободить дыхательные пути ребенка и восстановить нормальный доступ воздуха в легкие», — рассказали в МВД.

После этого прапорщик отнес мальчика в больницу, расположенную неподалеку, и передал медикам. После осмотра врачи сказали, что вовремя оказанная помощь сохранила маленькому пациенту жизнь.

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