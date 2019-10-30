Красноярск, , 13:27 — REGNUM В Красноярском крае 41-летний житель Боготольского района осуждён на 12 лет и девять месяцев колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Мужчина признан виновным по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).

Установлено, что с августа по ноябрь 2018 года житель края неоднократно насиловал знакомую девочку-подростка. На момент первого преступления ей было 13 лет, а затем исполнилось 14.

Вину мужчина признал частично, заявив, что половые акты происходили по обоюдному согласию. Однако следствие установило, что его действия носили насильственный характер.

Приговор суда в законную силу не вступил в связи с его обжалованием, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, омский пенсионер изнасиловал ребёнка и пытался сбежать из России.