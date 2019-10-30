Посёлок городского типа Пристень , Курская область, , 13:26 — REGNUM В Пристенском районе Курской области возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников летнего оздоровительного лагеря. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

25 августа 11-летний воспитанник летнего лагеря получил открытую черепно-мозговую травму, которую получил от удара осколком кирпича. Его доставили в Пристенскую ЦРБ, где мальчику оказали помощь. При этом сотрудники больницы не выяснили обстоятельства, при которых ребёнок получил травму, и не сообщили об этом случае в полицию, хотя они обязаны информировать органы внутренних дел о пациентах, в отношении которых могли быть совершены противоправные действия.

Главврачу внесли представление с требованием привлечь виновных к ответственности. Те же требования были предъявлены к директору летнего лагеря. В отношении должностных лиц лагеря было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью».