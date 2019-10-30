Ступино, Московская область, , 13:35 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) потребовал арестовать заместителя начальника ОВД подмосковного Ступино, а также заместителя отдела ОВД по борьбе с коррупцией и ещё двух оперуполномоченных, которые подозреваются в получении взяток за то, что они не проводили проверки. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, в который поступили дела об аресте данных сотрудников полиции.

«В суд из СК поступили материалы на арест замглавы полиции Ступино и его подчиненных», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Бабушкинского суда Москвы.

Также он уточнил, что заседание суда по делу задержанных полицейских состоится позднее 30 октября.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Московской области сотрудниками собственной безопасности МВД совместно с ФСБ при получении взятки было задержано несколько сотрудников подмосковного ОВД Ступино.