Лонг-Бич, , 13:24 — REGNUM В ходе массовой перестрелки в Калифорнии (США) погибли три человека и еще девять получили ранения. Об этом сообщает ABC7 News.

По данным журналистов, инцидент произошел вечером 29 октября в городе Лонг-Бич во время вечеринки, которая проходила по случаю приближающегося праздника Хеллоуин.

Журналисты сообщают, что все раненые были доставлены в местные больницы. Перед тем, как отправить пострадавших в стационар медики оказывали им на месте медицинскую помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 22 октября в результате перестрелки были убиты пять человек. Правоохранители разыскивают и задерживают других участников конфликта.