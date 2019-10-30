Владивосток, , 13:00 — REGNUM Стоимость контрабандных товаров, выявленных правоохранительными подразделениями таможен Дальнего Востока за первые девять месяцев 2019 года составила 2 млрд рублей. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

«Это почти в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснили в ведомстве.

По словам начальника Дальневосточной оперативной таможни Евгения Бавина, больше всего нарушений замечено во время вывоза стратегически важных товаров и ресурсов, таких как лес и рыба, а также культурных ценностей. При этом почти половина преступлений — 18 из 45 пытались совершить организованные преступные группы.

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