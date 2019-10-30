Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:59 — REGNUM В Нижнем Тагиле трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в краже и попытке кражи денег из банкоматов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по существу будет рассматривать Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемым инкриминируют три преступных эпизода, связанных с кражей и попыткой кражи денег из банкоматов.

По версии следствия, преступления в Нижнем Тагиле произошли с декабря 2017 по декабрь 2018 года. Так, 9 декабря 2017 года злоумышленники проникли в помещение и взломали банкомат на улице Вагоностроителей, похитив более 7,3 млн рублей. В январе 2018 года злоумышленники похитили 760 тыс. рублей из банкомата на улице Фрунзе.

Преступная деятельность была пресечена в декабре 2018 года, когда сотрудники полиции взяли группу злоумышленников с поличным во время попытки кражи денег из банкомата на улице Каспийская.