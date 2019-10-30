Симферополь, 30 октября 2019, 12:57 — REGNUM 15 нелегальных игровых залов, работавших под видом букмекерских контор, ликвидировали в городах Крыма сотрудники правоохранительных органов, сообщила 30 октября пресс-служба МВД России.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились одновременно в городах Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске, а также в поселке Черноморское. Подпольные клубы располагались в жилых и офисных помещениях. В общей сложности полицейскими было обнаружено более 340 единиц оборудования — компьютеры со специальным программным обеспечением, терминалы. Оперативники изъяли около трёх миллионов рублей и документацию.