Симферополь, , 12:57 — REGNUM 15 нелегальных игровых залов, работавших под видом букмекерских контор, ликвидировали в городах Крыма сотрудники правоохранительных органов, сообщила 30 октября пресс-служба МВД России.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились одновременно в городах Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске, а также в поселке Черноморское. Подпольные клубы располагались в жилых и офисных помещениях. В общей сложности полицейскими было обнаружено более 340 единиц оборудования — компьютеры со специальным программным обеспечением, терминалы. Оперативники изъяли около трёх миллионов рублей и документацию.

«По предварительной информации, незаконный доход превысил миллиард рублей. Следователями ГСУ СК России по республике Крым и г. Симферополю возбуждены восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 171.2 УК РФ», — уточнила Волк.