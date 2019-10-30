Самара, , 13:01 — REGNUM Женщину в Самаре признали виновной в посредничестве во взяточничестве и в покушении на мошенничество. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

По версии следствия, в январе текущего года женщина получила от гражданки 250 тысяч рублей. За эти деньги она должна была договориться с должностными лицами государственных учреждений здравоохранения о выдаче справки, которая бы подтверждала наличие второй группы инвалидности у гражданки, без проведения необходимой медико-социальной экспертизы и законных на то оснований.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2, 5 года и штрафу в размере 700 тысяч рублей.