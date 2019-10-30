Рязань, , 12:53 — REGNUM 16 аппаратов для незаконной организации азартных игр вывезли полицейские из нежилого помещения дома по улице Маяковского в Рязани. Подпольный клуб действовал в условиях строгой конспирации, попасть внутрь помещения можно было только после звонка по телефону оператору, сообщили 30 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Глухая железная дверь клуба оборудована системой видеонаблюдения. Номер телефона сообщали только постоянным посетителям. Оператор, дежуривший постоянно в помещении, принимал деньги от клиентов, специальным ключом вводил данные о ставках в аппараты, на которых затем играли завсегдатаи клуба. Если посетитель выигрывал и хотел получить денежный выигрыш, то оператор считывал с аппарата электронным ключом размер выигрыша и выдавал наличность клиенту.

Электронное оборудование аппаратов направят на экспертизу, которая установит — являются ли машины игровыми и предназначенными для организации азартных игр. В полиции устанавливают личность владельца помещения и злоумышленников, причастных к организации игорного бизнеса.