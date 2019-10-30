Бодайбо, Иркутская область, , 12:49 — REGNUM В тайге на севере Иркутской области 31-летний местный житель совершил наезд гусеничным вездеходом на своего товарища. Подробности происшествия сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Несколько мужчин 4 октября отправились на вездеходе ГАЗ-71 на рыбалку. При этом они находились в состоянии алкогольного опьянения.

«В какой-то момент обвиняемый, управляя транспортным средством, не заметил на дороге товарища и совершил на него наезд. В результате 43-летний мужчина скончался от полученных травм по дороге в больницу», — сообщили в СКР.

Следователи из межрайонного отдела в Бодайбо предъявили обвинение водителю по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 октября в Улан-Удэ столкнулись колёсный бронетранспортёр с внедорожником.

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