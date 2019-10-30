Москва, , 12:45 — REGNUM В Москве 14-летний ученик одной из школ выстрелил из пистолета, хвастая оружием перед одноклассниками. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Подросток рассказал, что пистолет у себя дома в шкафу и решил принести его в школу.

Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал. Пистолет оказался травматическим. Его у ребёнка забрал завуч, отправив ученика домой.

По некоторой информации, в учебное заведение приехали сотрудники полиции. На отца школьника составили протокол об административном правонарушении.