Барнаул, , 12:41 — REGNUM Алтайские энергетики справились с последствиями ураганного ветра, бушевавшего в регионе 29 октября, сообщает пресс-служба Алтайского филиала Россети.

По данным энергетиков, им пришлось ликвидировать более 50 технологических нарушения в электросетевом комплексе.

«В аварийно-восстановительных работах, которые велись практически на всей территории присутствия филиала, за весь период их проведения были задействованы 84 бригады, в составе которых 232 человека и 92 единицы спецтехники. Основные виды повреждений, которые устраняли специалисты: порыв провода, срыв изолятора, повреждение опор на линиях электропередачи. В совокупности (не единовременно) восстановительные работы велись на территории 23 районов Алтайского края», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM уже третий день подряд жителей Алтайского края предупреждают о штормовой погоде: 30 октября, не исключение.

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