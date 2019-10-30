Багдад, , 12:46 — REGNUM Протестующие в Ираке совершили нападения на дома провинциальных чиновников в провинции Ди-Кар, об этом 30 октября сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

Манифестантами были подожжены жилые постройки чиновников-шиитов, были также совершены попытки ворваться в дом главы местного правительства.

«Восемь человек получили ранения, когда силы безопасности открыли огонь по митингующим с целью разогнать их», — отметил источник.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. В ходе беспорядков погибли сотни человек. Несколько тысяч митингующих получили ранения.

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