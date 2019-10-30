Чебоксары, , 12:19 — REGNUM В Чувашии на фоне резкого похолодания ждут ещё два волновых снежных циклона, которые принесут с собой снегопады и метель, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чебоксарах ИА REGNUM

По его словам, 30 октября один из циклонов принёс мокрый снег с дождём. Вечером ожидаются снегопады и метель, а 31 октября в Чувашии может установиться снежный покров местами высотой до 10 см. Будет — 5 градусов мороза, а в ночь с 1 на 2 ноября прогнозируется первый серьёзный мороз, −8…−13 градусов.

Очередная небольшая порция снега ожидается 2 ноября, а 3 ноября атмосферный вихрь начнет поставлять на Европейскую территорию России теплые воздушные массы со стороны Средиземного и Черного морей. В результате 4 ноября резко потеплеет, до плюсовых значений. В частности, 7 ноября ожидается повышение температуры воздуха до +9.+14 градусов тепла. Теплая погода в Чувашии может продержаться до 13 ноября.

В середине ноября через Волго-Вятский регион может пройти ныряющий североатлантический циклон, который принесет снегопады и существенное похолодание. Будет преобладать северный ветер, а ночные морозы могут окрепнуть до −15…−20 градусов.

Ноябрь может завершиться новой оттепелью.

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