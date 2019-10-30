Горно-Алтайск, , 12:15 — REGNUM Следователи Республики Алтай начали проверку по факту неправомерного досмотра девочки-подростка работниками магазина косметики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Ранее в СМИ появилось письмо возмущённой матери, которая сообщала, что её дочь подвергли унизительному досмотру в одном из торговых центров Горно-Алтайска.

«Задержали моего ребёнка, сначала предложили при посетителях магазина пройти через рамку ещё раз, затем предложили снять куртку, вторая же обыскивала сумку моей дочери, рылась в её личных вещах. Не обнаружив ничего подозрительного, они препроводили её в укромное место, шарили по карманам, разговаривая при этом: «Может, у неё в сапоге? Или в нижнее белье спрятала?» После этого первая предложила поднять свитер и тряхнуть бюстгальтер! Дочь вынуждена была показать содержимое бюстгальтера, но ничего подозрительного они не увидели», — цитирует письмо «Новости Горного Алтая».

В следствии установили, что инцидент произошёл вечером 26 октября в одном из торговых отделов по продаже бытовых и косметических товаров. Сообщается, что двое сотрудниц магазина действительно неправомерно обыскали несовершеннолетнюю девочку-подростка и её личные вещи, заподозрив последнюю в хищении продукции.

Юридическую оценку действиям виновников происшествия дадут после окончания проверки. Кроме того, в связи с этим следователи оценят своевременность и эффективность принятых мер со стороны уполномоченных контрольно-надзорных органов.

Читайте также: В Ульяновске заведующий магазином незаконно обыскал малолетнюю девочку