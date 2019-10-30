Томск, , 12:14 — REGNUM В Томске 30 октября произошло ДТП на проспекте Мира. По предварительным данным, пострадали 12 человек, в том числе двое детей.

Пострадавшие доставлены в стационары города. Состояние двух человек медики оценивают как тяжёлое, передаёт канал «Область здоровья». Двухлетнюю девочку в состоянии ближе к удовлетворительному доставили в больницу скорой медицинской помощи № 2.

На месте ДТП одновременно работали шесть бригад скорой помощи.

Как сообщают томские СМИ, на Мира днём 30 октября пожарная машина въехала в маршрутный автобус.