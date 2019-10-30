Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 12:12 — REGNUM На Ямале самолёт авиакомпании «Руслайн», летевший из Екатеринбурга в Новый Уренгой, не долетел до места назначения 30 октября, совершив посадку в Ноябрьске. Согласно информации табло аэропорта его посадка ожидается в 14:10 по местному времени (12:10 мск), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации аэропорта Нового Уренгоя, прибытие рейса из Екатеринбурга задерживается по причине неблагоприятных погодных условий.

На Ямале 30 октября наблюдается мокрый снег и ветер до 17 м/с.