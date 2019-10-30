Севастополь, , 12:05 — REGNUM Канал поставки наркотиков с территории Украины в Крым ликвидировали сотрудники ФСБ. По подозрению в организации канала задержаны двое жителей Севастополя, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Как уточнили в УФСБ, подозреваемые были задержаны в пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой». По версии следствия, один из задержанных регулярно покупал на Украине медицинский препарат из группы опиатов «субутекс», содержащий вещество «бупренорфин», который на территории РФ запрещён, с целью дальнейшей его продажи. Он был задержан с поличным при попытке ввезти «товар» через международный пункт пропуска «Армянск». У второго задержанного, уже в пункте «Джанкой», также был обнаружен этот препарат.

В общей сложности, уточнили в пресс-службе, было изъято 500 доз наркотического средства «бупренорфин». Теперь оба контрабандиста стали фигурантами уголовного дела по статье о контрабанде наркотических средств, им грозит до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре УФСБ сообщила о задержании жителя Армянска, который пытался вывезти на своём автомобиле на материковую часть России около 10 кг каннабиса.

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