Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM В ночь на 30 октября по техническим причинам на станции Обход двухпутного электрифицированного участка Шахунья — Нижний Новгород вынужденно был остановлен пассажирский поезд №31 Киров — Москва. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

В частности, указанный поезд отправился по пути следования с задержкой более трех часов, также задержалась отправка поезда №109 Новый Уренгой — Москва на 4 часа 17 минут, поезд №11 Москва — Новый Уренгой задержался на 4 часа 40 минут, поезд №56 Москва — Красноярск задержался на 2 часа 56 минут, поезд №1 Владивосток — Москва задержался в пути примерно на 1 час.

Кроме того, с часовым опозданием был отправлен пригородный пассажирский поезд №6601 сообщением Шахунья — Урень.

В настоящее время график движения поездов на указанном направлении восстанавливается. ГЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушение электропитания на железнодорожном участке между финскими приграничными городами Луумяки и Вайниккала, произошедшее 29 октября, привело к вынужденной остановке нескольких поездов «Аллегро» (из Санкт-Петербурга и обратно) и утреннего поезда «Лев Толстой» (из Москвы). Пассажиров из этих поездов перевозили через поврежденный участок на автобусах. К вечеру движение поездов между Луумяки и Вайниккалой было восстановлено.