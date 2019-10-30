Самара, , 12:04 — REGNUM В Самаре начали сносить рынок возле автостанции «Аврора» на перекрестке улиц Авроры и Аэродромной. Об этом 30 октября сообщает 63.ru.

По данным журналистов, в настоящий момент судебные приставы закрыли все входы в торговые точки. А предприниматели упаковывают свой товар.

По словам судебных приставов, снос рынка осуществляется по решению суда. Его работники были заранее предупреждены о планируемом сносе объекта, но не смотря на это они все равно пришли на работу.

Отмечается, что рынок уже отключили от электричества. Сейчас началась работа по демонтажу рекламных конструкций. Всего будет демонтировано 150 контейнеров, здание администрации, туалет и аптека.

По предварительным данным, данный объект расположен на коммунальных сетях.

Отмечается, что местные жители неоднократно обращались в районную администрацию и жаловались на плохое санитарное состояние торговых павильонов на данном рынке.