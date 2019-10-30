Москва, , 11:51 — REGNUM Жителя Москвы Геннадия Щ. подозревают в применении насилия к сотруднику полиции при помощи кошки. Об этом 30 октября сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл год назад, 4 октября 2018 года в одном из подъездов. Мужчина был нетрезв и шумел, и недовольные соседи вызвали полицию. Прибывший на место старший сержант попытался отправить Геннадия спать, но в результате произошёл конфликт. Геннадий, по информации канала, схватил животное за холку, встряхнул, а когда животное «выбесилось» и выпустило когти, ткнул ею в лицо стража порядка. Отмечается, что кошка вцепилась в лицо полицейского всеми четырьмя лапами.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по 318 статье УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Подозреваемый вину не признаёт, утверждая, что кошка прыгнула на сотрудника полиции самостоятельно.