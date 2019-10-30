Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге бургерную на улице Малышева заволокло дымом. Как сообщает информационный портал Е1, на место происшествия прибыли три пожарных расчёта и 10 спасателей.

По данным регионального управления МЧС причиной задымления стала пригоревшая еда. Тем не менее, из здания были эвакуированы 20 человек. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет, а пожарным расчётам был дан отбой.

Напомним, что аналогичный инцидент в Екатеринбурге произошёл в начале 2019 года. Тогда, 19 января, произошло возгорание в вентиляции ресторана по улице Сакко и Ванцетти. В результате, из-за сильного задымления, на улицу эвакуировали 35 человек.