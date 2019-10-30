Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 11:45 — REGNUM На Ямале возобновлено расследование двух уголовных дел по трём убийствам в Надыме, совершённым в 2000 году. Через 20 лет установлен подозреваемый в совершении данных преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что в июле 2000 года в городе Надыме в квартире были обнаружены трупы женщины, 1972 года рождения, и её шестилетнего сына. В октябре того же года в другой квартире Надыма было обнаружено тело ещё одной молодой женщины. Однако убийца тогда не был найден.

Спустя годы был установлен подозреваемый, житель Надыма 1978 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийства двух и более лиц»).

Подозреваемого разыскали и доставили на территорию ЯНАО. Отмечается, что гражданин признал свою вину и сотрудничает со следствием.