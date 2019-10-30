Иерусалим, , 11:47 — REGNUM Вооруженные силы Израиля открыли огонь по палестинской женщине в городе Хеврон на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 30 октября сообщает Anadolu Ajansi.

По данным израильской стороны, женщины пыталась ударить военнослужащего недалеко от местной мечети.

Отмечается, что женщина была экстренно госпитализирована в критическом состояние, в настоящее время ей оказывается вся необходимая помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель ООН напомнил об оккупации Израилем палестинских территорий