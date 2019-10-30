Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 11:37 — REGNUM В Иркутской области зверски избит общественник, бывший депутат города Усолье-Сибирское Сергей Угляница, известный своими публичными разоблачениями деятельности губернатора Приангарья Сергея Левченко. На его странице Facebook опубликована жуткая фотография кровавой маски, в которую превратилась лицо активиста после того, как на него напали двое неизвестных мужчин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Иркутской области жестоко избили бывшего члена партии КПРФ Сергея Угляницу Цитата со страницы Сергея Угляницы в Facebook

По словам пострадавшего, всё произошло накануне вечером, 29 октября, в тот момент, когда Сергей находился рядом с собственным гаражом и чистил автомобильные коврики.

«Сзади чем-то ударили тяжелым, поломали мне глазницу и нос. Я отключился, встал, понять ничего не могу. Они в это время убежали, пытались попинать меня. Как мог защищался», — рассказал Угляница телеканалу РЕН ТВ.

Сам Сергей склонен комментировать данное происшествие как месть со стороны тех, кого он критиковал в своих статьях и выступлениях. В частности, одна из последних публикаций была посвящена росту платы за утилизацию твердых коммунальных отходов, в которой он резко раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко и членов фракции КПРФ в областном Заксобрании. Но сам глава Приангарья, как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства, подчеркнул, что с политическими оппонентами партия всегда борется на избирательных участках.

«Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. Сам 30 в лет в оппозиции и на себе испытал разные методы давления и противостояния», — заявил Сергей Левченко.

По его словам, то, что случилось с Сергеем Угляницей, выходит за всякие рамки. Губернатор сказал, что взял под контроль уголовное дело, возбуждённое по факту нанесения неизвестными телесных повреждений, и обратился в правоохранительные органы с просьбой объективно и тщательно расследовать это происшествие.

Это происшествие прокомментировала иркутский журналист Галина Солонина. На своей странице в Facebook она пояснила, что впервые одобряет слова губернатора Сергея Левченко.

«Также предлагаю губернатору взять под личный контроль качество оказания медицинской помощи Сергею Углянице. Надеюсь, это довольно внятный сигнал для «горячих голов» из числа последователей Левченко: их партийному лидеру такие методы политической борьбы только вредят.

Ну и сильно рассчитываю, что это не будут пустые слова или желание взять ситуацию под контроль, чтобы качественно отмазать преступников. Иначе к сентябрьским выборам 2020 года политическая ситуация в Иркутской области чрезмерно накалится и «холодная гражданская война» перейдет в горячую», — отметила журналистка Галина Солонина.

Напомним, в 2017 году неизвестные подожгли автомобиль бывшего депутата. Сергей Угляница считает, что это происшествие и вчерашнее нападение — чей-то заказ.