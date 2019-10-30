Анкара, , 11:40 — REGNUM На северо-востоке Сирии задержаны 18 человек, которые предположительно являются военнослужащими Сирийской арабской армии. Об этом на своей странице в Twitter сообщило министерство обороны Турции.

«В ходе розыскных и разведывательных мероприятий на юго-востоке Рас-эль-Айна схвачены живыми 18 человек», — говорится в сообщении военного ведомства.

Сообщается, что задержанные заявили о своей принадлежности к правительственной армии Сирии. Также в министерстве обороны Турции отметили, что к расследованию инцидента подключились представители России.

Как передавало ИА REGNUM, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 22 октября подписали двухстороннее соглашение об урегулировании вооруженного конфликта на севере Сирии. После этого Анкара приняла решение прекратить военную операцию «Источник мира», но пока находится на занятых ранее территориях, в том числе в городе Рас-эль-Айне.