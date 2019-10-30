Оренбург, , 11:34 — REGNUM В Оренбурге депутат горсовета Алексей Чистяков («Единая Россия») вечером 29 октября стал участником ДТП на ул. Чкалова. Состояние депутата вызвало подозрение у правоохранителей, но Чистяков якобы отказался проходить медосвидетельствование и сопротивлялся задержанию, сообщает Orenday.

По данным информресурса, депутата отправили в спецприёмник. Пострадавших в результате аварии нет.

В пресс-службе УМВД по Оренбургской области ситуацию не комментируют. В горсовете сообщили, что депутат находится на больничном.

Стоит отметить, что в 2009—2011 годах Алексей Чистяков возглавлял городское УВД. Сейчас он является депутатом горсовета и руководит комитетом по местному самоуправлению и правотворчеству горсовета.

Добавим, что ранее в центре внимания СМИ оказался депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Мирохин (ЛДПР), которого в июле 2019 года уличили в пьяной езде и отправили в изолятор на 10 суток.

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