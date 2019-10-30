Бужумбура, , 11:22 — REGNUM Силы безопасности арестовали 23 местных должностных лица одной из основных оппозиционных партий Бурунди, Национального совета свободы (NFC), подозреваемых в «покушении на убийство» правительственного чиновника. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление пресс-службы партии NFC.

По сообщениям анонимного правительственного источника, в четверг, 24 октября, неизвестный вооруженный человек выстрелил в спину местному чиновнику. Источник отмечает, что жертве покушения удалось бежать.

Международный представитель NFC Айме Магера сообщил журналистам, что правительство страны использовало стрельбу в качестве предлога для того, чтобы «устранить» оппозицию.

Однако губернатор сельской провинции Бужумбуры Надин Гакути опровергла это обвинение в интервью AFP, сказав: «Это вопрос поиска подозреваемых, а не чистка».