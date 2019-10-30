Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Петербурге 19-летний учащийся Петровского колледжа случайно опрокинул на себя банку с серной кислотой и попал в реанимацию.

Несчастный случай произошел во время прохождения студентом практики на одном из производств в промзоне «Парнас» на севере города.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», инцидент случился вечером 29 октября в 5-м Верхнем переулке. По данным источника, «кислота попала на глаза, лицо, шею, предплечье, правую руку, бедро, ногу».

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в НИИ скорой помощи и отправили в ожоговую реанимацию. Там констатировали химический ожог 10% поверхности тела.

Напомним, в Петербурге расследует гибель двоих рабочих на территории судостроительного завода при взрыве колеса погрузчика.

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