Уфа, , 11:10 — REGNUM Четверо пациентов, отравившиеся угарным газом в Нефтекамске, находятся в реанимации в Нефтекамской центральной городской больнице. Об этом сообщила руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова, передает 30 октября «Башинформ».

По ее словам, в настоящий момент двое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Ещё двое пострадавших, в том числе ребёнок, находятся в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что пациентам оказывается необходимое лечение. Его тактика согласована со специалистами республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова и республиканской детской клинической больницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 октября в Нефтекамске в доме на улице Удачной обнаружили пять человек с признаками отравления угарным газом. 33-летнюю женщину спасти не удалось.

Причины случившегося сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.