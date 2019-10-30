Улан-Батор, , 10:59 — REGNUM В ночь с 29 по 30 октября в столице Монголии арестованы более 750 граждан КНР.

Полиция Монголии Defense.gov

По данным Главного разведывательного управления, монгольская разведка и полиция провели спецоперацию в 4 гостиницах, где были арестованы граждане КНР.

Иностранцев подозревают в совершении киберпреступлений с использованием более 1000 высокопроизводительных компьютеров и 10 тысяч мобильных телефонов.

По данным официальных источников, ночью на 30 октября также были арестованы граждане КНР.

В связи с этим событием, 30 октября, Посольство КНР в Монголии обнародовало заявление.

«30 октября 2019 года Полицейское управление Монголии уведомило Посольство КНР о том, что граждане КНР подозреваются в киберпреступлении на территории Монголии. Полицейское управление принимает меры в соответствии с действующим законом. Монголия и Китай тесно сотрудничает по этому вопросу», — сообщило Посольства КНР в Монголии.

Офциальноыэявления властей об этом нет.