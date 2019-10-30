Сольцы, Новгородская область, , 10:57 — REGNUM В Новгородской области, по данным на утро 30 октября, без электроснабжения остаются 25 населённых пунктов Солецкого района, в которых проживают 350 человек. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, обесточенных социально значимых объектов нет.

Восстановительные работы в районе ведут девять бригад энергетиков — они планируют завершить их к вечеру 30 октября.

Всего за трое суток после урагана, обрушившегося на регион вечером 27 октября, в Новгородской области восстановлено электроснабжение в 417 населённых пунктах, подключены 74 социально значимых объекта, в том числе котельные, школы, детские сады.

По данным новгородского филиала «Россети Северо-Запад», восстановление электроснабжения идёт круглосуточно до полного устранения технологических нарушений. Работу основной сети воздушных линий электропередачи специалисты восстановили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган оставил без света почти 16 тыс. жителей Новгородской области во всех районах. Среди отключенных объектов оказались и котельные, работу которых восстанавливали в приоритетной порядке перед предстоящим похолоданием.

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