Нефтеюганский район, Югра, , 10:52 — REGNUM В Югре спасатели обнаружили лодку и вещи рыбаков, пропавших в Нефтеюганском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Центроспас-Югории» 30 октября.

Сообщение о пропаже троих мужчин поступило спасателям 21 октября. За время поисков исследовано 124 км береговой линии, а также часть акватории реки Обь и протоки Тундринка.

В районе поиска спасатели обнаружена лодка и личные вещи пропавших рыбаков. Мужчины пока не найдены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2019 года пропали трое рыбаков в районе посёлка Октябрьское. На данный момент найдены тела двух пропавших без признаков насильственной смерти, третий мужчина не обнаружен.

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