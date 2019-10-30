Луганск, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ, сообщили 30 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Боевики 59-й бригады ВСУ, из 82-мм миномета (три мины), вооружения БМП-1 (12 выстрелов) и крупнокалиберного пулемета обстреляли район населённого пункта Логвиново», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что украинские силовики обстреляли беспилотный летательный аппарат (БЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ:

«С позиций 14 бригады ВСУ, расположенных в районе населённого пункта Новотошковское было зафиксировано около 20 очередей из стрелкового оружия по БЛА СММ ОБСЕ, который осуществлял полет в этом районе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населённого пункта Золотое началось отведение сил ВСУ и Народной милиции ЛНР. Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак поприветствовал данный процесс и выразил надежду на его скорейшее завершение.

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