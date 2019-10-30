Сургут, Югра, , 10:38 — REGNUM Арбитражный суд ХМАО за незаконный оборот психоактивных препаратов приостановил деятельность двух аптек города Сургута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росздравнадзора по Югре.

Временно приостановлена лицензия у аптек ООО «Медком плюс» и ООО «Лилэя».

Отмечается, что в Сургуте по состоянию на 28 октября за незаконный оборот психоактивных лекарственных препаратов приостановлена деятельность пяти аптек.

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