Москва, , 10:32 — REGNUM Следователи задержали в Москве 32-летнего Павла Новикова, сообщает телеграм-канал Baza.

Мужчину подозревают в том, что он напал на сотрудника полиции с бутылкой во время одной из акций протеста, состоявшейся летом 2019 года в Москве.

Новиков, по данным источника, был задержан утром 29 октября и доставлен в Следственный комитет на допрос. При этом беседа, по имеющейся информации, продолжалась до двух часов ночи.

Указано, что следователи намерены ходатайствовать об избрании судом меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве летом 2019 года перед выборами в Мосгордуму прошла серия несогласованных протестных акций. После были возбуждены уголовные дела из-за различных инцидентов, случившихся во время мероприятий.