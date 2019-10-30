Красноярск, , 10:29 — REGNUM В Красноярском крае несоблюдение правил пожарной безопасности во время сильного ветра стало причиной многочисленных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в краевом главке МЧС.

В Октябрьском районе Красноярска горел жилой дом. Причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В связи с ветром существовала угроза распространения огня на соседние дома, однако пожарные справились. Дом выгорел на площади 150 кв. м.

В Березовском районе Красноярского края горели одноэтажный жилой дом и надворные постройки. Из-за сильного ветра огонь мог перейти на соседние строения. Пожар потушили, никто не пострадал.

Огнеборцы призывают жителей города и края соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в ветреную погоду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 29 октября ветер срывал крыши и валил деревья, есть пострадавшие.

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