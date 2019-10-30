Якутск, , 10:37 — REGNUM В Якутии активно обсуждают инцендент — покупатель в одном из продовольственных магазинов внутри витрины увидел мышь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях появилось видео, на котором мышь бегает внутри витрины, где разложена выпечка. Это продовольственный магазин по улице Чайковского в Якутске, пишет SAKHAPRESS.

Мышь маленькая и юркая, буквально за доли секунды скрылась в дырке витрины.

«Прикиньте, что в забегаловках, шаурме и т.д. творится», — комментируют жители Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае опечатан на месяц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований продовольственный магазин.