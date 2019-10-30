Соледар, ДНР, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования десять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 122 единицы боеприпасов, сообщили 30 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 30 мин калибра 82 мм, десять мин калибра 60 мм, применили вооружение БМП и гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Гольмовский, Озеряновка, Широкая Балка, Минеральное, Спартак, Васильевка, Петровское, Саханка», — рассказали в СЦКК.

Жертв среди мирных жителей и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 53 единицы боеприпасов. В результате обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР.

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