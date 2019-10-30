Иркутск, , 10:16 — REGNUM Количество погибших в результате летних паводков в Иркутской области возросло с 25 до 26 человек. Об этом 30 октября сообщила журналистам региональной прокуратуры Анна Минеева.

«Одного из числившихся пропавшими без вести нашли погибшим. Таким образом число погибших увеличилось с 25 до 26 (человек)», — заявила Минеева.

Также она уточнила, что по данным прокуратуры до этого момента пропавшими без вести считались пять человек, а теперь, когда один из них обнаружен погибшим, четыре человека.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее общероссийский народный фронт сообщил, что пенсионерам Иркутской области, которые пострадали от сильнейшего наводнения летом 2019 года, до сих пор не выплатили субсидии, при этом у некоторых даже ещё не оценен ущерб, а зима уже практически наступила.